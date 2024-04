Trois adultes et deux enfants blessés dans un face-à-face entre deux voitures à Yville (Eure)

Cinq personnes, dont deux enfants, ont été blessés dans un accident de la route, à forte cinétique, ce samedi 27 avril, peu avant midi, dans l'Eure. Deux voitures sont entrées en collision frontalement sur la route départementale 80 à hauteur de Yville.



Les sapeurs-pompiers ont pris en charge cinq victimes, toutes en urgence relative : une femme de 60 ans, un homme de 38 ans, une femme de 35 ans, et deux jeunes filles de 10 et 13 ans. Elles ont été transportées vers la clinique Pasteur à Évreux et l'hôpital d'Elbeuf (Seine-Maritime).



Quatorze sapeurs-pompiers sont intervenus ainsi que la gendarmerie, en charge des constatations et d'établir les circonstances de l'accident.