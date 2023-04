Un mort et deux blessés dans un accident de la route en Seine-Maritime

Un accident mortel de la circulation s’est produit ce dimanche peu avant 4h30 sur la D982 a Saint-Arnoult, près de Rives-en-Seine en Seine-Maritime.



Il a impliqué un véhicule seul en cause. A leur arrivée, les secours ont dénombré trois blessés, âgés d’une trentaine d’années. Tous ont dû être désincarcérés.



En dépit des soins prodigués, l’un d’eux, un homme, a été déclaré décédé par le médecin du SMUR, dépêché sur les lieux. Les deux autres blessés ont été transportés, en urgence relative, à l’hôpital Jacques-Monod à Montivilliers.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de déterminer les causes de l’accident.



Sur place, il y avait 18 sapeurs-pompiers et 7 engins de secours.