Un homme découvert la gorge tranchée dans le couloir de son immeuble à Rouen

Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte après la découverte, ce lundi matin, à Rouen, d’un homme baignant dans son sang. Les premières constatations ont fait apparaître que la victime avait la gorge tranchée probablement au moyen d’une arme blanche.



Ce sont des riverains d’un immeuble situé rue Jeanne-d’Arc, près de l’intersection avec la rue Jean-Lecanuet, qui ont découvert, vers 10h50, le jeune homme de 25 ans allongé au sol dans le couloir de l’entrée au rez-de-chaussée. Ils ont immédiatement alerté les sapeurs-pompiers qui n’ont pu que constater le décès.



Sur place, les policiers ont relevé des traces de sang conduisant jusqu’à un appartement au 1er étage. Là, à l’intérieur du logement non verrouillé et occupé par la victime, ils ont découvert des traces de lutte et de nombreuses traces de sang.



Des investigations de police technique et scientifique ont été réalisées par les hommes du service régional d’identité judiciaire, afin de relever toutes traces et indices, dont une empreinte génétique.



L’enquête a été confiée à la police judiciaire départementale.