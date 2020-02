Un homme de 48 ans succombe à un arrêt cardiaque dans la rue, à Maromme, près de Rouen

Un homme de 48 ans a succombé à un arrêt cardiaque après avoir été victime d’un AVC (accident vasculaire cérébral) sur la voie publique, à Maromme (Seine-Maritime).



Dimanche 2 février, il est aux alentours de 9h45. Un homme est soudainement pris d’un malaise rue des Martyrs-de-la-Résistance. Il signale à un passant qu’il se sent mal et s’écroule, inconscient.



Deux autres témoins se précipitent et procèdent à un massage cardiaque, dans l’attente de l’arrivée des sapeurs-pompiers qui prendront le relais. En vain. Le quadragénaire, originaire du Houlme, sera déclaré décédé d’un arrêt cardiaque par le médecin du SMUR, venu sur place.