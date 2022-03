Un feu de voiture se propage à la façade d’un pavillon à Sainte-Adresse : un couple relogé

Un pavillon à été partiellement endommagé dans un incendie qui s’est déclaré à un véhicule stationné devant la propriété, sente de la tombola à Sainte-Adresse, près du Havre.



Le feu s’est déclaré au milieu de la nuit dernière, dans des circonstances qui restent à établir. Toujours est-il que les flammes ont embrasé et détruit le véhicule avant de se propager à la porte du garage et à la façade de l’habitation.



Le pavillon étant inhabitable en l’état, ses occupants, indemnes, un homme de 82 ans et une femme 85 ans ont dû être relogés pour la nuit.