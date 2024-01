Odeur suspecte et maux de tête : une supérette évacuée à Sainte-Adresse, près du Havre

Dix clients du magasin Carrefour Market de Sainte-Adresse (Seine-Maritime) ont été évacués à cause d’une odeur suspecte ce mercredi 3 janvier en fin d’après-midi. La mesure a été prise après que trois employés ont constaté une odeur particulière autour du rayon surgelé et se sont plaints de maux de têtes



Les sapeurs-pompiers, appelés à se rendre sur les lieux vers 18h15, ont procédé à une levée de doute. A 19 heures, ils indiquaient n’avoir détecté aucun produit toxique.



« Le magasin pourra rouvrir ses portes demain matin et le gérant fera vérifier les installations frigorifiques par un spécialiste demain », a précisé ce soir le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



Les employés ont été examinés par le médecin du SMUR et laissés sur place.