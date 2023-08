Sauvetage. Une femme accrochée avec son chien à une bouée à 300 m de la plage à Sainte-Adresse

Une jeune femme et son chien ont été secourus ce jeudi soir au large de la plage de Sainte-Adresse (Seine-Maritime).



D'abord appelés pour un usager de paddle en difficulté, les sapeurs-pompiers ont constaté en arrivant sur place, vers 21h10, qu'une femme et son chien étaient accrochés à la bouée des 300 mètres au large de la plage, face au poste de secours des CRS et ne pouvait revenir par ses propres moyens. Elle a été récupérée ainsi que son animal par une équipe spécialisée en sauvetage aquatique et ramenée sur la plage à bord d'une embarcation.



La naufragée a été examinée sur place par un équipage de secours à victime, mais son état n'a pas justifié son transport sur un milieu hospitalier, relate le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76)