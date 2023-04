Un conseiller d'Elisabeth Borne nommé directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé Normandie

Le Dr Sébastien Delescluse est sur le point de rejoindre l’Agence régionale de santé (ARS) Normandie en tant que directeur général adjoint à compter du mardi 2 mai 2023. Fort d'un DES de santé publique obtenu à l’université de Picardie Jules Verne (UPJV), il a déjà exercé dans différents domaines de la santé publique.



Après avoir travaillé au CHU Amiens-Picardie, notamment au service d’épidémiologie, hygiène hospitalière et santé publique, ainsi qu'à la direction générale, il a rejoint le cabinet du directeur général de l’ARS Hauts-de-France en novembre 2019. Il est ensuite devenu conseiller au ministère des Solidarités et de la Santé en charge du Ségur de la Santé en mai 2020, puis conseiller en charge de la formation et de l’enseignement supérieur en janvier 2021. Plus récemment, en juin 2022, il est devenu conseiller technique crises sanitaires et prévention au sein du cabinet de la Première ministre, Elisabeth Borne.



Le Dr Delescluse prendra la relève d’Elise Noguera qui a été nommée Directrice générale de l’ARS Bretagne le 1er février 2023.



Le Dr Delescluse est enthousiaste à l'idée de rejoindre l'équipe de l'ARS Normandie : « Les défis à relever sont très importants pour améliorer l’accès aux soins de la population sur tous les territoires, renforcer l’accompagnement des personnes et développer la prévention au quotidien. Dans cette mission, j’aurai à cœur de m’appuyer, avec toutes les équipes de l’agence, sur les initiatives des professionnels de santé, des élus et de la population elle-même.»