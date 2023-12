Un camion heurte le poteau d'une caténaire : pas de trains entre Le Havre et Yvetot jusqu'à demain matin

La circulation des trains a été arrêtée afin de permettre aux agents de procéder à la réparation de l'installation endommagée. La reprise du trafic est prévue au plus tôt demain mardi 5 décembre à cinq heures, annonce la SNCF.



Un plan de transport adapté a été mis en place pour la fin de journée après la suppression de plusieurs trains. Des cars ont été affrétés pour assurer des navettes entre le Havre et Rouen (dans les deux sens), aux horaires suivants : 18 heures, trois cars pour les voyageurs du 3126 en gare du Havre et six cars à 19 heures en gare de Rouen.



Le camion a été évacué des voies. Les travaux vont commencer sur la caténaire ce soir et dans la nuit pour une reprise des circulations demain matin, confirme à 18 heures la SNCF.



Les usagers sont invités à reporter leur voyage dans la mesure du possible.