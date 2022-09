Un camion en feu sur l’A13 dans l’Eure : 10 km de bouchon en direction de Paris

La circulation est compliquée ce lundi matin sur l’autoroute A13 dans le secteur de Tostes (Eure) : un camion a pris feu alors qu’il circulait dans le sens Caen vers Paris. , la circulation a été restreinte à une seule voie.



Les équipes de sécurité et d'intervention de l’autoroute ainsi que les sapeurs-pompiers sont présents sur place pour éteindre le feu et nettoyer la chaussée.



Un important bouchon d'environ 10 kilomètres s'est formé en amont de l'incident. Les usagers sont invités à la prudence et à suivre les indications du gestionnaire, la SAPN.