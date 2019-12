Un camion de 38 tonnes couché sur l'A28 près de Neufchâtel-en-Bray : l'autoroute est coupée vers Rouen

Un poids lourd de 38 tonnes transportant des caisses de bouteilles en verre vides s'est couché sur l'autoroute A28, dans le secteur de Neufchâtel-en-Bray. L'accident s'est produit ce mercredi vers 16 heures dans le sens Abbeville - Rouen. Le camion s'est couché dans le talus et sa cargaison s'est répandue sur la chaussée. Le chauffeur est indemne.



L'autoroute a été fermée et la circulation déviée entre les sorties Le Four Rouge, au sud de Neufchâtel et celle des Hayons, en direction de Rouen. A 17h30, un véhicule d'une société de dépannage spécialisée dans le relevage de ce type de poids lourd était arrivé sur place.



L'opération de relevage puis le nettoyage de la chaussée devraient durer un certain temps, selon le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis) qui a envoyé sur les lieux une douzaine de sapeurs-pompiers.