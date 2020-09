Un an après la catastrophe de Lubrizol : 34 manifestants placés en garde à vue cet après-midi à Rouen

Une quarantaine de personnes ont été interpellées, dont 34 placées en garde à vue, en marge de la manifestation organisée ce samedi à Rouen un an après l'incendie de l'usine Lubrizol. Il s'agissait pour les participants de réclamer la transparence autour de cette catastrophe et davantage de contrôles sur les sites industriels, en particulier ceux classés Seveso.



Combien étaient-ils à défiler cet après-midi dans la rue de la capitale normande ? Certains observateurs évoquent le chiffre d'un millier de manifestants, la préfecture, elle, annonce « environ 550 manifestants, au plus fort » du cortège qui est parti du site de Lubrizol pour rejoindre la préfecture de Seine-Maritime.