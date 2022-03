Un accident de la route fait quatre blessés dont un grave ce matin près de Rouen

Les sapeurs-pompiers ont dénombré à leur arrivée quatre victimes (et non pas trois comme indiqué au départ), dont une, blessée grave, était inconsciente et incarcérée dans l’un des véhicules impliqués. Il s’agit d’un homme de 21 ans.



Les autres victimes, blessées légèrement, sont deux hommes de 23 ans, et une femme de 21 ans. Elles ont été transportées vers le CHU Charles-Nicolle à Rouen.



19 sapeurs-pompiers avec 6 engins sont sur les lieux, ainsi que la police en charge des constatations et d’établir les circonstances de l’accident.