Trois caravanes et sept camping-cars ravagés par les flammes à Gainneville, en Seine-Maritime

Des moyens importants ont été engagés par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76), à savoir 16 engins, dont une colonne poste de commandement de colonne, et 42 sapeurs-pompiers. Le sinistre a pu ainsi être maîtrisé et éteint au moyen de deux lances à incendie. Outre les trois caravanes et sept camping-cars, un container de matériel a également été détruit par le feu.



Deux personnes ont été blessées légèrement, dont un homme de 65 ans qui, après examen par le médecin du SMUR, a été conduit vers l'hôpital de l'Estuaire. Un sapeur-pompier également blessé lors de l'intervention n'a pas été transporté en milieu hospitalier et a pu reprendre son service.



La D6015, qui relie Saint-Romain-de-Colbosc et Harfleur, a été coupée dans les deux sens.



Le sinistre n'a pas eu d'impact sur l'activité de la concession et aucune mesure de chômage technique n'est envisagée.