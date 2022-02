Trois blessés graves dans un accident de la circulation sur l'A13 dans l'Eure

Les trois occupants d'une voiture de tourisme ont été blessés grièvement ce samedi après-midi sur l'autoroute A13, près de Toutainville (Eure).



Les secours sont intervenus vers 15 heures, au niveau du point kilométrique 160 dans le sens province - Paris pour un véhicule accidenté, seul en cause. Sur place, les sapeurs-pompiers ont dénombré trois blessés graves : le conducteur du véhicule, un homme de 67 ans, et deux femmes de 74 ans (passagère avant) et de 78 ans (passagère arrière).



Les deux premiers ont été transportés, médicalisés, respectivement vers le centre hospitalier de Lisieux et de Pont-Audemer.



La femme de 78 ans, qui a dû être désincarcérée de la voiture, a été évacuée à bord de l'hélicoptère Viking du SAMU76, vers le CHU de Rouen.