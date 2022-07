Trois blessés dont un grave dans une explosion lors de travaux dans une église de Dieppe

Les sapeurs-pompiers ont effectué, à leur arrivée, une reconnaissance des lieux et contrôlé les points chauds.



Les victimes, âgées de 27 et 43 ans ont été prises en charge par le SMUR. Elles sont en attente d’être évacuées vers l’hôpital de Dieppe et le CHU de Rouen pour le blessé grave, précise une source policière.



L’intervention a mobilisé 20 sapeurs-pompiers et 6 engins.



Une enquête a été ouverte par les services de police de Dieppe.