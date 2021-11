Trois blessés, dont un grave, dans une collision entre deux voitures à Héricourt-en-Caux, en Seine-Maritime

Deux véhicules se sont percutés alors qu'ils circulaient sur le CD 131, entre Yvetot et Héricourt-en-Caux (Seine-Maritime). L'accident, à forte cinétique, selon les secours, s'est produit ce samedi vers 14 heures.



Sur place, le premier bilan établi par les sapeurs-pompiers a fait état de trois victimes, deux adultes et un enfant. Le conducteur de l'un des véhicules, coincé dans l'habitacle, était inconscient et a dû être désincarcéré, précise le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis).



Pris en charge en urgence absolue par le service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de Fécamp, le blessé devait être évacué probablement sur l'hôpital Jacques-Monod, à Montivilliers. Son pronostic vital ne serait pas engagé.



Deux autres victimes considérées blessées légers, un adulte et un enfant, ont reçu les premiers soins sur place.



La circulation a été totalement interrompue sur le CD131, le temps des opérations de secours qui ont mobilisé seize sapeurs-pompiers avec six engins, en majorité des ambulances.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Doudeville afin d'établir les circonstances précises de l'accident.