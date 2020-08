Trains stoppés entre Paris et Évreux après la découverte d’une bombe à Mantes-la-Jolie (Yvelines)

La circulation des trains est interrompue sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg suite à la découverte, ce lundi, vers 13h30, d’une bombe sur le chantier de remisage, dans l’enceinte de la gare de Mantes-la-Jolie (Yvelines).



Conformément à la procédure, un périmètre de sécurité a été mis en place et il a été fait appel au service de déminage de la sécurité civile basé à Versailles. Les démineurs ont neutralisé l’engin explosif et l’ont récupéré afin de le détruire.



A 14h50, la SNCF annonçait la fin de l’opération et la reprise progressive du trafic ferroviaire.