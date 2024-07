Mystère autour d'un train de marchandises « en panne » près de Rouen

Le trafic a été interrompu une partie de la matinée dans les deux sens entre Rouen et Le Havre et Yvetot - Dieppe. Deux voies ont été neutralisées dans le secteur de Maromme où le train suspect est immobilisé. En fin de matinée, le trafic est toujours arrêté entre Malaunay et Octeville.



Des bus de substitution ont été mis en place à Rouen et au Havre ainsi qu'à Elbeuf et Yvetot de manière à permettre l'acheminement des voyageurs, précise la SNCF.



Plus d'informations à venir.