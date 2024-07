Evreux. Feux de poubelles et tirs de mortier sur les policiers : trois mineurs interpellés le 14 juillet

Les premiers faits ont eu lieu dans le quartier de La Madeleine. Peu avant 20 h 30, plusieurs groupes hostiles ont incendié des poubelles et des détritus. Lors de leur intervention, les policiers ont été visés par des tirs de mortier d'artifice. L'un des auteurs, identifiés, un mineur de 14 ans, a été interpellé et placé en garde à vue. Il a été déféré ce lundi 15 juillet devant un magistrat du parquet d'Évreux.



Plus tard, dans la nuit, vers 2 h 45, deux autres mineurs âgés de 16 ans, originaires de La Madeleine, ont également été appréhendés pour avoir jeté divers projectiles en direction des policiers et CRS. Un des policiers de la compagnie républicaine et de sécurité a été légèrement blessé à une jambe par un éclat de mortier.



Les deux adolescents ont été présentés le lendemain au palais de justice.