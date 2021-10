Toitures envolées, trafic SNCF interrompu, arbres sur les routes : la tempête Aurore a frappé la Seine-Maritime

"🔴Les sapeurs-pompiers du #Sdis76 interviennent pour des arbres couchés sur la voie publique⚠️ Sur de nombreux axes routiers du département

Les secours sont en transit. 🚒

Ne prenez aucun risque.

Par ailleurs, de nombreuses coupures électriques ponctuelles sont signalées sur les communes de Le Trait, Duclair, Saint-Martin-de-Boscherville, Saint Mard et de Beauval-en-Caux.Les sapeurs-pompiers invitent les usagers à la prudence sur la route en raison de nombreux arbres et poteaux électriques tombés sur les chaussées et plus généralement sur la voie publique.A 4h30, plusieurs interventions étaient toujours en cours sur l'ensemble du département notamment pour des toitures envolées à Heuqueville et Octeville-sur-Mer. Voici quelques communes parmi les plus touchées : Mesnil-Esnard, Fresquiennes, Amfreville-la-Mi-Voie, Sotteville-lès-Rouen, Auzebosc, Jumièges, Allouville-Bellefosse, Maromme, Quincampoix, Saint-Paër...