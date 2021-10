Tempête Aurore : les sapeurs-pompiers de l’Eure sont intervenus plus de 140 fois dans la nuit

« Nous avons reçu sur le « 18 » six fois plus d’appels cette nuit comparativement à une nuit normale à la même période », observe Nicolas Rousseau, charge de communication au Sdis27.



Les agents de la Direction de la mobilisé du Département ont prêté main forte aux sapeurs-pompiers, dont 80 étaient toujours engagés ce matin, en dégageant les arbres et autres branchages qui encombraient les routes du département.



Hormis les quatre blessés sur la route, aucune victime n’est à déplorer.