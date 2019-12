Terres-de-Bord (Eure) : un homme en arrêt cardio-respiratoire réanimé par un témoin et les sapeurs-pompiers

Le conducteur d’un véhicule utilitaire a été transporté au CHU de Rouen, dans un état d’urgence absolue, après avoir été victime d’un arrêt cardiaque.



Hier, samedi, vers 16h20, les sapeurs-pompiers de l’Eure sont intervenus pour porter assistance à un homme de 57 ans qui venait de faire un malaise cardiaque au volant, route de Pont-de-l’Arche à Terres-de-Bord (ex-communes de Tostes et Minotaure).



A leur arrivée, un témoin était en train de procéder à la réanimation de la victime en arrêt cardio-respiratoire. Les secours ont pris le relais et sont parvenus à relancer le cœur. Le quinquagénaire a été pris en charge par le SMUR d’Elbeuf et conduit, médicalisé, aux urgences de l’hôpital Charles-Nicolle a Rouen.