Tempête Franklin : restriction de circulation sur les ponts, trafic des trains interrompu en Seine-Maritime

Ces conditions météorologiques conduisent à prendre des mesures de restrictions de la circulation sur les ponts du département, comme lors de la tempête Eunice :



► Pont de Normandie et pont du grand canal entre dimanche 19 h et lundi 21 février 10 h du matin interdiction de circulation pour les poids-lourds, les véhicules attelés de remorques, les deux roues et les piétons.



► Pont de Tancarville interdiction aux deux roues et piétons jusqu’à lundi 21 février 10 h du matin.



► Pont de Brotonne entre dimanche 19 h et lundi 21 février 10h du matin interdiction de circulation pour les poids-lourds, les véhicules attelés de remorques, les deux roues et les piétons.



Concernant le pont de Normandie, des déviations sont mises en place et conseillées pour les poids-lourds, camping-cars et caravanes :

- Pour les usagers arrivant de l'A29 Honfleur, ils seront déviés vers la RD580 en direction de pont de Tancarville, empruntent le pont de Tancarville, N182 puis l'A131 pour retrouver leur destination.



- Pour les usagers arrivant du Havre, ils seront déviés depuis l'A131, en direction du Pont de Tancarville vers la N182 puis empruntent l'A131 avant de retrouver leur destination.