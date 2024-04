Eure. Cinq blessés légers dans un choc entre une ambulance et une voiture à Nassandres-sur-Risle

Quinze sapeurs-pompiers sont intervenus pour prendre en charge les victimes, en urgence relative. Les occupants de la voiture, une homme de 75 ans (il était piégé dans l’habitacle) et une femme de 72 ans, ont été transportés vers l’hôpital Seine-Eure à Évreux.



Les trois personnes à bord de l’ambulance, un homme de 52 ans, une femme de 53 ans et un homme de 62 ans (il s’agit du patient qui était transporté) ont été évacués vers les hôpitaux de Bernay pour les deux premiers et d’Évreux pour le dernier.



La circulation a été interrompue sur la RD438 le temps de l’évacuation des blessés