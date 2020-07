Surveillance des plages en Seine-Maritime : les sapeurs-pompiers à pied d’œuvre dès ce week-end

A partir de demain, samedi 4 juillet, et jusque la fin de l’été, le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de Seine-Maritime assurera la surveillance des plages du département.



Même si quelques plages sont déjà ouvertes, ce premier week-end de juillet marque le lancement du dispositif de surveillance général avec plus de 90% des postes de secours ouverts sur le territoire seinomarin. Ce dispositif a vocation d'assurer la sécurité des baigneurs, aussi bien en mer que sur les plans d'eau intérieurs (bases de loisirs).



Le Sdis 76 assure ainsi la surveillance de 23 plages (sur 28 que compte le département), dont 20 sur le littoral et 3 en eaux intérieures. 13 communes sont concernées.