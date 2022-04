Six blessés dans un accident entre un bus Teor et une voiture à Rouen

Six passagers d’un Teor ont été blessés légèrement dans un accident de la circulation ce vendredi 15 avril en milieu de matinée, à Rouen (Seine-Maritime).



La collision, qui s’est produite vers 10h30, à l’angle de l’avenue Pasteur et du quai Gaston-Bojlet, a impliqué également une voiture conduite par un jeune homme qui n’a pas été blessé.



Les sapeurs-pompiers ont dénombré six blessés légers parmi les passagers du bus, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis). Il s’agirait de contrôleurs qui se tenaient debout. Tous ont été pris en charge pour un examen sur place.



L’intervention a mobilisé 13 sapeurs-pompiers avec 5 engins.