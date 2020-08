Seine-Maritime : une femme et un enfant blessés dans une sortie de route à Ferrières-en-Bray

Une femme et un enfant ont été blessé ce matin dans un accident de la circulation à Ferrières-en-Bray, près de Gournay-en-Bray (Seine-Maritime). La voiture dans laquelle se trouvaient les deux victimes a fait une sortie de route et a terminé sa course dans le fossé, en bordure de la route de Gerberoy (Départementale 930).



Les sapeurs-pompiers ont pris en charge une femme de 54 ans et un enfant de 10 ans, tous deux légèrement blessés et choqués. Ils ont été transportés pour examen au centre hospitalier universitaire de Rouen.