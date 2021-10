Seine-Maritime : un sapeur-pompier frappé à coups de pied lors d’une intervention près du Havre

L’agresseur, blessé, est néanmoins pris en charge dans un véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) pour lui prodiguer les premiers soins. Mais les secours doivent y renoncer, l’homme étant très excité et vindicatif.



A l’arrivée de la police, l’auteur des violences n’est plus là. Les témoignages recueillis sur place permettent cependant de l’identifier.