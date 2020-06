Seine-Maritime : un motard tué en percutant un lampadaire à Gonfreville-l’Orcher

Le drame est survenu dimanche 31 mai vers 23 heures, près du Havre en Seine-Maritime.



Quatre motards revenaient de Deauville et regagnaient Le Havre, quand l’un d’eux a perdu le contrôle de son deux roues en passant sur la voie ferrée, route de la Brèque, à Gonfreville-l’Orcher.



Déséquilibré, le pilote a percuté violemment un poteau d’éclairage tandis que sa moto a poursuivi sa route et s’est immobilisée soixante-dix mètres plus loin, selon les enquêteurs.



Les secours n’ont rien pu faire pour le motard qui a succombé sur place à ses graves blessures. La victime était âgée de 33 ans et demeurait à Gonfreville-l’Orcher.