Seine-Maritime : un motard perd la vie dans un accident de la circulation au Petit-Quevilly

Grièvement blessé, le quinquagénaire a été découvert inconscient sur la chaussée, en arrêt cardio-respiratoire. Les sapeurs-pompiers et le SMUR ont tenté de le réanimer. En vain. L'homme a été déclaré décédé par le médecin urgentiste.



Une enquête a été ouverte et confiée au groupe d'appui judiciaire (GAJ). Comme il est d'usage, des prélèvements sanguins ont été réalisés afin de vérifier la présence ou non d'alcool ou de produits stupéfiants.