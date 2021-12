Seine-Maritime : un local de stockage détruit par le feu à Osmoy-Saint-Valery

Un feu s’est déclaré vers 13 heures dans un bâtiment de 300 m2 à usage de stockage de véhicules situé au lieu-dit la Briqueterie à Osmoy-Saint-Valery, une commune entre Neufchâtel-en-Bray et Dieppe (Seine-Maritime).



Les sapeurs-pompiers dépêchés sur les lieux ont établi deux lances à incendie qui ont permis de venir à bout des flammes et d’empêcher toute propagation.



Un local de 30m2 à l’intérieur du bâtiment a été impacté. Aucune victime n’est à déplorer selon le bilan provisoire communiqué par le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



L’intervention a mobilisé 19 sapeurs-pompiers avec cinq engins.