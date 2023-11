Seine-Maritime : un homme sans vie découvert au pied d’une falaise à Étretat

Un homme en état de mort apparente a été découvert près du Trou à l’homme à Étretat (Seine-Maritime), ce lundi après-midi. La victime qui gisait en pied de falaise a été déclarée décédée par le médecin du SMUR appelé sur les lieux. Elle erait âgée d’une trentaine d’années, selon le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



Le corps a été laissé à la disposition de la gendarmerie qui a ouvert une enquête afin d’établir formellement l’identité de la victime et de déterminer les causes du décès.