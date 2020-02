Seine-Maritime : un homme et une femme agressés par quatre voleurs à Rouen

Une enquête a été ouverte par les services de police après l’agression dont ont été victimes un homme et une femme dans une rue de Rouen (Seine-Maritime).



Les faits se sont déroulés dans la nuit de ce mardi 18 février vers 3 heures du matin. Un homme de 70 ans et une femme de 49 ans sortaient d’un établissement de nuit, le « Zouzou Bar », boulevard d’Orléans à Rouen. Quand soudain, plusieurs individus - quatre hommes selon les victimes - seraient arrivés derrière eux et les auraient jetés violemment au sol.



L’homme a déclaré aux policiers s’être fait voler les clés de sa voiture, une Peugeot 2008 avec laquelle les agresseurs ont pris la fuite. La femme quant à elle a déposé plainte pour le vol de son sac à main contenant ses papiers d’identité et des effets personnels.



Tous deux ont été légèrement blessés.



Les auteurs de l’agression n’ont pas été retrouvés.