Seine-Maritime : un four endommagé par le feu dans une entreprise de Dénestanville

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus ce vendredi matin un peu avant 6 heures à la société PEG, rue Saint-Martin à Dénestanville pour un départ de feu.



Il s’agissait d’un feu d’une natte de ouate qui s’était déclaré dans un four et qui avait été éteint avant leur arrivée.



Les secours ont dû procéder à la ventilation du hangar très enfumé.



Le four a été endommagé par l’incendie, selon le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis). Il n’y a pas de blessé.



17 sapeurs-pompiers et 4 engins ont été envoyés sur place.