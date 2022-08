Seine-Maritime : un feu de cabanon se propage aux combles d’une habitation à Sainneville

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus ce dimanche, vers 13H45, route de Montivilliers à Sainneville pour un incendie.



Il s’est avéré que le feu s’est déclaré au niveau d’un cabanon et s’est propagé aux combles d’une habitation de 300 m2 environ, précise le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS). Les occupants de la demeure sont sortis avant l’arrivée des secours.



Le sinistre a été maîtrisé grâce aux moyens d’extinction engagés comprenant notamment 25 sapeurs-pompiers et 7 engins.



A 15 heures, l’intervention était toujours en cours.