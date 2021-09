Seine-Maritime : un enfant de 6 ans renversé par une voiture au Petit-Quevilly

Un enfant âgé de six ans a été renversé par une voiture qui circulait rue Jacquard à Le Petit-Quevilly (Seine-Maritime). L'accident est survenu un peu avant 16h45, heure à laquelle les secours ont été alertés.



La petite victime a été prise en charge par les sapeurs-pompiers avant d'être médicalisé par le service mobile d'urgence et de réanimation (Smur) pour être transporté vers les urgences pédiatriques du CHU de Rouen.



On ignore la gravité des blessures et les circonstances de l'accident.