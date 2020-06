Seine-Maritime : un élu de Saint-Jacques-sur-Darnétal blessé en s’opposant à un rodéo

Le pilote du deux-roues ne l’entend pas de cette oreille : il assène un violent coup de casque au visage de l’adjoint au maire, par ailleurs fonctionnaire de police à la direction départementale de la sécurité publique (DDSP).



La victime, qui en a vu d’autre, parvient cependant à maîtriser l’agresseur. Mais a cet instant, un autre individu se précipite et l’asperge de gaz lacrymogène et les deux hommes réussissent à prendre la fuite.



Souffrant d’une plaie saignante, l’élu et policier a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transporté au CHU Charles-Nicolle.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. Les deux agresseurs sont naturellement recherchés activement.