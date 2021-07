Seine-Maritime : un bâtiment ravagé par les flammes dans une ancienne pépinière à Aumale

Les sapeurs-pompiers se sont rendu ce jeudi matin vers 6 heures rue du Long-Pont à Aumale (Seine-Maritime) où un feu était signalé dans une ancienne pépinière.



A l’arrivée des secours, un bâtiment comprenant un étage et des combles était entièrement embrasé. Trois lances à incendie ont été mises en action, permettent ainsi d’éviter toute propagation du feu aux bâtiments voisins.



Les dégâts sont importants. Le dégarnissage et le déblai seront de longue durée, prévoyait vers 8 heures le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



Vingt-cinq sapeurs-pompiers et huit engins ont été engagés.