Seine-Maritime : un bâtiment agricole ravagé par les flammes près de Forges-les-Eaux, une vingtaine de veaux sauvés

Face l'ampleur du sinistre, trois lances à incendie ont été mises en œuvre pour éteindre l'incendie et éviter la propagation aux bâtiments voisins.Le feu circonscrit, les secours ont procédé à des reconnaissances et relevés de mesures au niveau des fumées lesquelles se sont avérées sans effet sur la population.Trente-quatre sapeurs-pompiers dont une équipe spécialisée en risques chimiques sont intervenus avec dix engins.Aucune victime n’est à déplorer.C'est le deuxième incendie important que connaît la Seine-Maritime, en quelques jours. Le samedi 21 août, dans la soirée, un bâtiment agricole de 600 m2 contenant 2300 tonnes de lin et des engins agricoles a été détruit par un incendie à Hautot-Saint-Sulpice , entre Yvetot et Doudeville en Seine-Maritime.