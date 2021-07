Seine-Maritime : un baigneur de 19 ans décède sur la base de loisirs de Bédanne à Tourville-la-Rivière

Un homme de 19 ans est décédé ce mardi 20 juillet, en fin d'après-midi, sur la base de loisirs de Bédanne à Tourville-la-Rivière, en Sei e-Maritime.



Les sapeurs-pompiers ont été appelés à intervenir à 18h40 pour porter assistance à un homme en arrêt cardio-respiratoire, qui avait été sorti de l'eau par des sauveteurs de la base alors qu'il se trouvait dans une zone située hors baignade, c'est-à-dire non surveillée.



Une équipe spécialisée en sauvetage aquatique du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) ont été dépêchés. Malgré les tentatives de réanimation effectuées par les secours, le jeune homme a été déclaré sur place décédé par le médecin du SMUR qui a délivré un certificat avec obstacle médico-légal.



Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par les services de police.