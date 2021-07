Seine-Maritime : suspicion de pollution à la surface de la Lézarde à Harfleur

Une équipe spécialisée en risques technologiques a procédé à des reconnaissances en amont et en aval de la rivière, sans pouvoir determiner l'origine de la pollution.



Pour autant, différents relevés et analyses ont été réalisées : « aucun risque ni pour la faune ni pour la flore n'a été identifié. Le poduit s'est dissipé et ne s'est pas propagé », indique ce soir le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).