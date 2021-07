Seine-Maritime : pollution aux hydrocarbures inexpliquée dans le port de Fécamp

Une pollution aux hydrocarbures sur une surface d'environ 200m2 a été constatée ce dimanche en début d’après-midi dans un des bassins du port de Fécamp, au niveau Joseph-Duhamel (Seine-Maritime).



Son origine n'a pu être déterminée, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76) qui a engagé onze sapeurs-pompiers et six engins, dont une équipe spécialisée en risques chimiques et une équipe de sauvetage aquatique.



Un barrage flottant a été mis en place afin d'en limiter l'impact.