Seine-Maritime : mystérieux incendie dans une cavité souterraine, près de Rouen

Lors de la reconnaissance des lieux, après extinction de deux foyers, dont un dans des détritus, les secours ont découvert à proximité des palettes de bois et six bouteilles de gaz. Un spécialiste en spéléologie a été chargé d'inspecter les cavités afin de s'assurer qu'il n'y avait personne à l'intérieur.



L'origine du départ de feu est ignorée. Selon nos informations, un groupe de jeunes a été aperçu en train de prendre la fuite à l’arrivée des secours.



L'intervention a mobilisé 31 sapeurs-pompiers et 7 engins.



Une enquête a été ouverte par les services de police qui s'orientent vers la piste de l'incendie volontaire.