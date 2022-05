Seine-Maritime : les flammes ravagent un garage à Martigny, près de Dieppe

Un garage a été ravagé par les flammes et la grange contiguë a été endommagée : ce jeudi 26 mai vers 17 heures, les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été confrontés à un violent incendie à Martigny, une commune de la région dieppoise.



Le feu, dont l’origine est inconnue à cette heure, s’est apparemment déclaré au niveau d’un garage et s’est propagé à une grange dans une propriété située impasse de la Varenne.



La propagation de l’incendie a été maîtrisé au moyen de deux lances, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis). Les dégâts sont importants mais aucune victime n’est à déplorer.



L’intervention a mobilisé vingt-quatre sapeurs-pompiers avec huit engins.