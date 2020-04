Seine-Maritime : les cambrioleurs repérés grâce à leur lampe torche à Petit-Quevilly

4h30, ce mercredi matin, le standard de police secours rue Brisout-de-Barneville à Rouen, reçoit un appel signalant un cambriolage en cours à Petit-Quevilly (Seine-Maritime). Un voisin confie avoir vu deux hommes en train de forcer la porte d’un appartement au premier étage d’un immeuble en cours de rénovation.



Une patrouille est dépêchée, rue Pablo-Néruda. En arrivant sur place, l’attention des policiers est attirée par les faisceaux lumineux d’une lampe torche dans l’appartement signalé. Il s’agit d’un logement inoccupé. Ils pénètrent alors à l’intérieur et interpellent deux individus.



L’un est âgé de 20 ans et demeure à Rouen, l’autre a 21 ans et habite Sotteville-lès-Rouen. Tous deux ont été placés en garde à vue pour dégradations volontaires en réunion.