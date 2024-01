Seine-Maritime : le périple des voleurs de camping-car près de Rouen s'arrête à Epône, dans les Yvelines

Les recherches s'orientent vers le département des Yvelines. De fait, rapidement, des policiers de Mantes-la-Jolie et des Mureaux repèrent le convoi suspect sur l'autoroute A13 et le prennent discrètement en filature jusqu'à sa sortie à la bretelle d'Épône.



Apercevant le convoi arrêté au niveau de la station-service d'Épône, route de Gargenville, les forces de l'ordre décident alors de passer à l'action : les deux occupants de la Citroën et le conducteur du camping-car sont interpellés sans opposer de résistance, à 0h50, moins d'une heure après le vol à Petit-Couronne.



Les mis en cause, âgés de 50, 32 et 29 ans, ont été placés en garde à vue pour « vol en réunion précédé de dégradations ».