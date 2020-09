Seine-Maritime : le père et le fils en garde à vue au Havre pour détention de stupéfiants

Les policiers accompagnés d’un officier de police judiciaire décident alors de faire une perquisition à son adresse, qui est en fait le domicile de son père, rue Jacques-Cartier au Havre. Six grammes d’héroïne et dix grammes de résine de cannabis sont découverts lors de la fouille.



A cet instant, le père de famille, âgé de 45 ans, lâche aux policiers que la drogue n’appartient pas à son fils mais à lui. Il est interpellé à son tour et conduit en garde à vue au commissariat du Havre.



Après audition, les deux hommes seront finalement laissés libres. Ils se sont vus néanmoins notifier chacun une ordonnance pénale et une obligation de soins.