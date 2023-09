Seine-Maritime : la voiturette roulait à plus de 80 km/h dans l’agglomération de Montville

Le conducteur d’une voiture sans permis a été contrôlé par les gendarmes alors qu’il roulait à plus de 80 km/h dans une zone où la vitesse est limitée à 50.



Le jeune automobiliste de 21 ans a été intercepté dans l’agglomération de Montville (Seine-Maritime). Il a reconnu avoir le moteur de son véhicule censé être bridé à 45 km/h.



qui, sur la commune de Montville, est contrôlé à bord d'un véhicule sans permis à la vitesse de 81 km/h au lieu de 50. Ce type d'automobile est normalement bridé à 45 km/h.



« Les gendarmes lui ont rappelé les règles en matière de sécurité routière avec un véhicule sans permis », observe la gendarmerie sur son compte Facebook.



Le contrevenant s’est vu infliger une amende et son véhicule a été immobilisé.



« Ce type de modification rend le véhicule non conforme au certificat d'immatriculation, générant un risque que l'assurance ne veuille plus couvrir », rappelle la gendarmerie.