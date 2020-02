Seine-Maritime : la maman d'un enfant autiste retranchée au sommet d'une grue depuis ce matin à Rouen

La femme entend obtenir que son fils, autiste, puisse être scolarisé et accompagné par un auxiliaire de vie scolaire (AVS). Elle a indiqué à la police qu'elle ne redescendrait pas de la grue tant qu'elle n'aura pas entre les mains un document officiel de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) accordant à son fils, scolarisé en 5e, la présence à son côté d'un AVS.



Pour l'heure, des négociations sont en cours avec la mère de famille. Le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (il s'agit de sapeurs-pompiers spécialisés) se tient prêt à intervenir pour aider la femme à redescendre en toutes sécurité.



Plus d'infos à venir sur infonormandie